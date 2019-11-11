Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 13:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
11. 11. 2019

Турция начала депортировать боевиков ИГИЛ

Турция с понедельника, 11 ноября, начинает депортировать захваченных боевиков "Исламского государства" в страны, гражданами которых они являются. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Исмаил Чатаклы, пишет РИА Новости.

"Иностранный террорист ИГ из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции. Еще семь иностранных боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября", - сказал Чатаклы.

Как сообщалось, после ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, Турция заявила о задержании его жены, сестры и зятя.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.