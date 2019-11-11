Турция начала депортировать боевиков ИГИЛ

Турция с понедельника, 11 ноября, начинает депортировать захваченных боевиков "Исламского государства" в страны, гражданами которых они являются. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Исмаил Чатаклы, пишет РИА Новости.

"Иностранный террорист ИГ из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции. Еще семь иностранных боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября", - сказал Чатаклы.

Как сообщалось, после ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, Турция заявила о задержании его жены, сестры и зятя.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.