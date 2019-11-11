СМИ узнали детали убийства адвоката подозреваемых в деле Вороненкова

Стали известны подробности гибели адвоката подозреваемых по делу убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменко, о чем рассказали правоохранители 11 ноября УНН.

Предварительно установлено, что члены общественной организации "Радомышльские охотники" вблизи села Царевка Коростышевского района в Житомирской области обнаружили группу мужчин, которые охотились без разрешений. Члены общественной организации пытались прекратить браконьерство, повлекшее перепалку.

Во время конфликта, по предварительной информации, глава организации Святослав Пархоменко выстрелил из пистолета и нанес одному из браконьеров ранение.

Пострадавший выстрелил в ответ из охотничьего ружья, причинив адвокату смертельное ранение в живот. Раненый адвокатом мужчина был госпитализирован. Детали инцидента и хронологию событий окончательно установит следствие.

Напомним, вчера, 10 ноября, в Житомирской области произошел конфликт между охотниками. В результате конфликта погиб глава ОО "Радомышльские охотники" Святослав Пархоменко.

Ранее сообщалось, 25 октября произошла перестрелка в Харькове на улице Клочковской, в результате которой погиб один человек, еще один был госпитализирован. Погибший оказался свидетелем по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимиром Борохом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net