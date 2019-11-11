В США обнародовали показания чиновников по Украине

Конгрессмены-демократы опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл, данные в рамках процедуры импичмента президента. Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает Интерфакс-Украина.

Виндман был одним из тех, кто слышал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого демократы и начали процедуру импичмента. Хилл, специалист не только по России, но и по Украине, покинула пост в Совете национальной безопасности при Трампе этим летом.

Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа о расследовании в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена были "требованием".

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа о необходимости объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства (. . .) заставило его беспокоиться о том, что это действие может "подорвать национальную безопасность США", - говорится в заявлении председателей комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

Хилл, в свою очередь, рассказала, что она, как и другие высокопоставленные чиновники, была обеспокоена попытками властей США убедить Украину начать расследование.

"Доктор Фиона Хилл, уважаемый эксперт по России и Украине, (. . .) рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, делились с ней озабоченностью попытками, предпринятыми до звонка 25 июля, убедить Украину провести эти политически мотивированные расследования", - заявили главы комитетов.

Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына Джо Байдена, что в США сочли давлением на Зеленского. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давления с целью повлиять на результаты выборов 2020 года.

26 сентября Специальный комитет по разведке палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника разведки. 6 ноября американское издание Breitbart назвало имя предполагаемого осведомителя. По его данным, это Эрик Чамарелла, работающий аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.

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Источник: korrespondent.net