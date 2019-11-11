В США обнародовали показания чиновников по Украине

Конгрессмены-демократы опубликовали стенограммы показаний ведущего эксперта по Украине Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл, данные в рамках процедуры импичмента президента. Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает Интерфакс-Украина.
Виндман был одним из тех, кто слышал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого демократы и начали процедуру импичмента. Хилл, специалист не только по России, но и по Украине, покинула пост в Совете национальной безопасности при Трампе этим летом.
Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа о расследовании в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена были "требованием".
"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа о необходимости объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства (. . .) заставило его беспокоиться о том, что это действие может "подорвать национальную безопасность США", - говорится в заявлении председателей комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.
Хилл, в свою очередь, рассказала, что она, как и другие высокопоставленные чиновники, была обеспокоена попытками властей США убедить Украину начать расследование.
"Доктор Фиона Хилл, уважаемый эксперт по России и Украине, (. . .) рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, делились с ней озабоченностью попытками, предпринятыми до звонка 25 июля, убедить Украину провести эти политически мотивированные расследования", - заявили главы комитетов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость