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11. 11. 2019

Названы самые "пьющие" страны мира

Самой "пьющей" страной мира признана Литва: в среднем граждане там потребляют более 12 литров спиртного в год. Такие результаты исследования за 2017 год опубликованы в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В топ-10 наиболее "пьющих" стран планеты (исследование проводилось в 45 странах) вошли:

Литва - 12,3 л
Австрия - 11,8 л
Франция - 11,7 л
Чехия - 11,6 л
Люксембург - 11,3 л
Латвия и Ирландия - 11,2 л
Россия и Венгрия - 11,1 л
Германия - 10,8 л
Португалия - 10,7 л
Польша - 10,6 л

 oecd-ilibrary.org
 

В преимущественно мусульманской Индонезии среднестатический житель выпивает за год не более стакана алкоголя - 300 мл. Затем идет Турция - 1,4 л, Израиль - 2,6 л, Коста-Рика и Мексика.

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил стратегию борьбы с теневым рынком алкоголя. С 2016 года финансовый результат госпредприятия "Укрспирт" уменьшился почти в пять раз. Виной тому являются теневые рынки.

Верховный суд отменил запрет ночной продажи алкоголя в Киеве

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Источник: korrespondent.net
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