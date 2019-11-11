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11. 11. 2019

Аграрии перекрывают дороги из-за рынка земли

В нескольких областях Украины в понедельник, 11 ноября, проходят акции протеста аграриев против земельной реформы, сообщает 112 Украина.

Как сообщается, несколько сотен аграриев перекрыл трассу Киев - Одесса в районе села Демидовка. Протестующие требуют, чтобы отсрочили законопроекты, которые касаются земли и провели всенародный земельный референдум.

Акция протеста проходит и в Жашкове Черкасской области.

Также перекрыли трассу Киев - Чоп во Львовской области. 

В Николаевской области из-за блокирования трассы образовалась пробка.

Как сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной совета, аграрии вышли со своей техникой в главных автомагистралей страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах.
 
Отмечается, что сейчас акции проходят на магистралях Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областей.
 

Cмотрите фотогалерею: Аграрии перекрывают дороги из-за рынка земли

 
 

Напомним, 30 октября у стен Верховной Рады против открытия рынка земли протестовали тысячи представителей Всеукраинского аграрного совета.

Стоит отметить, что результаты опросов о взглядах украинцев на открытие рынка земли отличаются. 

Ранее результаты опроса показали, что почти три четверти украинцев против продажи земли. А недавнее исследование показало, что более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли.

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Источник: korrespondent.net
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