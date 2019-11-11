В нескольких областях Украины в понедельник, 11 ноября, проходят акции протеста аграриев против земельной реформы, сообщает 112 Украина.
Как сообщается, несколько сотен аграриев перекрыл трассу Киев - Одесса в районе села Демидовка. Протестующие требуют, чтобы отсрочили законопроекты, которые касаются земли и провели всенародный земельный референдум.
Акция протеста проходит и в Жашкове Черкасской области.
Также перекрыли трассу Киев - Чоп во Львовской области.
В Николаевской области из-за блокирования трассы образовалась пробка.
Cмотрите фотогалерею: Аграрии перекрывают дороги из-за рынка земли
Напомним, 30 октября у стен Верховной Рады против открытия рынка земли протестовали тысячи представителей Всеукраинского аграрного совета.
Стоит отметить, что результаты опросов о взглядах украинцев на открытие рынка земли отличаются.
Ранее результаты опроса показали, что почти три четверти украинцев против продажи земли. А недавнее исследование показало, что более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли.
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Источник: korrespondent.net
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