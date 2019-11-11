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11. 11. 2019

Названа дата голосования за бюджет-2020

Верховная Рада рассмотрит проект госбюджет на 2020 год во втором чтении 14 ноября. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 11 ноября.

"На этой неделе предусмотрен к рассмотрению вопрос проекта закона о государственном бюджете. Я обращаюсь в комитет по вопросам бюджета, который на своем заседании должен внимательно рассмотреть и проанализировать поданный правительством проект на предмет учета бюджетных выводов, которые были предложены в бюджет на 2020 год. И предоставить заключение для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - рассказал Разумков.

Правовой комитет Рады должен рассмотреть проект бюджета-2020 сегодня в 15:00.

Напомним, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет-2020 в первом чтении.

5 ноябра Кабмин внес в парламент доработанный бюджет на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net
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