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11. 11. 2019

В Австралии ввели чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров

В Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофических лесных пожаров, сообщает 11 ноября BBC. 
 
"Два австралийские штаты объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые стали" катастрофической "угрозой для многолюдного региона на востоке страны", - говорится в сообщении.
 
В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд зафиксировано 120 пожаров. Стало известно о 3 погибших и тысячи эвакуированных.
 
По словам местных чиновников, во вторник опасность может добраться Сиднея - крупнейшего города в Австралии.
 
Отмечается, что в штате Новый Южный Уэльс сгорело 970 000 гектаров земли и 150 домов, а в Квинсленде пламя разрушило уже 9 домов.
 
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил соболезнования и поддержку родственникам погибших.
 
Напомним, эвакуация людей была проведена в субботу на территории киностудии Warner Brothers на северо-востоку от Лос-Анджелеса (Калифорния) из-за природного пожара.
 
Ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров. 

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Источник: korrespondent.net
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