Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 14:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 11. 2019

В Париже состоялся марш против исламофобии

В Париже тысячи людей вышли на марш против исламофобии. Об этом накануне сообщило издание France 24.

Отмечается, что акция проходила под лозунгами "Да – критике религии, нет – ненависти к верующим", "Остановите исламофобию" и "Совместное существование имеет решающее значение".

Французские СМИ оценили количество участников акции в около 13500 человек. Они прошли маршем от Северного вокзала в центре Парижа до Площади нации.

Отмечается, что марш решили провести после нападения на мечеть в прошлом месяце в южном французском городе Байонна. Стрельбу открыл 84-летний мужчина, ранее бывший крайне правый активист. Он ранил двух мужчин.

Cмотрите фотогалерею: В Париже состоялся марш против исламофобии

Похожий инцидент произошел во Франции в июне. Тогда в городе Брест неизвестный открыл стрельбу возле мечети и ранил двух человек.

Согласно последним исследованиям, во Франции проживает самая большая мусульманская община в Европе – до 6 млн человек. Ислам – вторая религия в стране после христианства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.