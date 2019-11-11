В Париже тысячи людей вышли на марш против исламофобии. Об этом накануне сообщило издание France 24.

Отмечается, что акция проходила под лозунгами "Да – критике религии, нет – ненависти к верующим", "Остановите исламофобию" и "Совместное существование имеет решающее значение".

Французские СМИ оценили количество участников акции в около 13500 человек. Они прошли маршем от Северного вокзала в центре Парижа до Площади нации.

Отмечается, что марш решили провести после нападения на мечеть в прошлом месяце в южном французском городе Байонна. Стрельбу открыл 84-летний мужчина, ранее бывший крайне правый активист. Он ранил двух мужчин.

Cмотрите фотогалерею: В Париже состоялся марш против исламофобии

Похожий инцидент произошел во Франции в июне. Тогда в городе Брест неизвестный открыл стрельбу возле мечети и ранил двух человек.

Согласно последним исследованиям, во Франции проживает самая большая мусульманская община в Европе – до 6 млн человек. Ислам – вторая религия в стране после христианства.

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Источник: korrespondent.net