В Украине проведут аэрофотосъемку всей территории

Весной 2020 года планируется провести аэрофотосъемку всей территории Украины. Об этом на заседании согласительного совета Рады в понедельник, 11 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Лига.net.

По его словам, правительство уже начало работу по организации работы ортофотосъемки территории Украины.

"В этом году мы планируем завершить ортофотосъемку двух областей - Волынской и Львовской, а в следующем году, в начале весны, провести ортофотосъемку всей территории Украины. Это обеспечит нам данные, чтобы организовать земельные отношения", - отметил премьер.

Также он представил законопроект №2370 - о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Он назвал фотосъемки "сверхважным проектом", который позволит создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными - с информацией о земле, лесах, водных объектах, недрах.

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Ранее у Гончарука озвучили цену на украинскую землю после запуска рынка в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net