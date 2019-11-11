На Запорожье авто влетело в жилой дом: две жертвы

В поселке Камышеватка Запорожской области автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что ДТП случилось накануне поздно вечером. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в забор и дом за ним. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела погибших из смятого автомобиля.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Сегодня также сообщалось, что на Львовщине в аварию попал школьный автобус, десять детей были госпитализированы.
А накануне в Боярке пьяная девушка разбила шесть машин. Инцидент произошел у райотдела полиции.
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Источник: korrespondent.net
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