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11. 11. 2019

На Львовщине в аварию попал школьный автобус, много пострадавших

Во Львовской области возле села Подберезцы в аварию попал автомобиль Opel и школьный автобус, в результате чего десять детей были госпитализированы, сообщает 11 ноября пресс-служба полиции.
 
За рулем Opel был 25-летний житель Пустомытовского района, а автобусом Школярик управлял 59-летный  местный житель.
 
В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир автомобиля Opel, и девять пассажиров Школярика - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Десять детей доставлены в больницу для медицинского осмотра.
 
Ранее сообщалось о троих погибших в результате ДТП в Бородянском районе.
 
Напомним, что в Боярке пьяная девушка разбила шесть машин.

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Источник: korrespondent.net
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