Чиновники Минобороны погорели на коррупционной схеме

Чиновники Министерства обороны нанесли государству ущерб на 173 млн гривен, сообщает 11 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Работники МО в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия относительно получения Украиной соответствующих компенсаций на общую сумму свыше 173 млн гривен.
"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).
Напомним, Госбюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов Корсар.
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Источник: korrespondent.net