В Госрезерве нашли просроченной продукции на 60 миллионов

Госбюро расследований в понедельник, 11 ноября, проводит обыски в Государственном агентстве резерва Украины. Об этом сообщает заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Как сообщается, обыски и временные доступы к документам проходят на складах и на одном из предприятий Госрезерва из-за просроченной продукции.

"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен", - сообщила Варченко.

Сообщается, что ГБР расследует возможное ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам Украины. Санкция статьи 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

На прошлой неделе сообщалось, что ГБР проводит обыски у владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко проходят по делу о купле-продаже канала.

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Источник: korrespondent.net