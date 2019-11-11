В Украине с начала года погибли более 2,7 тысяч человек в ДТП

В Украине за 10 месяцев текущего года произошло почти 130 тысяч дорожных аварий, в результате которых погибли 2716 человек. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает УНН в понедельник, 11 ноября.

"За 10 месяцев этого года в нашей стране произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. Из них 21 033 ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы 26 739 человек. И, к сожалению, 2 716 человек погибло", – сказал Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте.

По его слова, самой распространенной причиной ДТП в Украине является превышение безопасной скорости движения – 34% всех аварий. Другими частыми причинами аварий бывают нарушение правил маневрирования – более 22%, нарушение правил проезда перекрестков – почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%, и управление в состоянии опьянения – 5%.

Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

А в поселке Камышеватка Запорожской области автомобиль ВАЗ-2106 врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net