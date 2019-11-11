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11. 11. 2019

На протестах в Гонконге подожгли мужчину

В Гонконге во время протестов мужчину облили жидкостью и подожгли из-за спора о национальной принадлежности, сообщает 11 ноября Associated Press.
 
На кадрах видно, как группа людей ведет оживленный спор, после чего на одного из мужчин выливают горючую жидкость и поджигают ее. Сразу после инцидента мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.
 
AP не сообщает, были ли задержан кто-либо в связи с инцидентом.
 
 
В этот же день полиция открыла огонь, пытаясь разогнать протестующих, которые с утра заблокировали дороги и мешали работе транспортной системы. Один из протестующих в результате получил тяжелое ранение, сообщают гонконгские СМИ.
 
В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.
 
В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.
 
Напомним, депутат законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо получил ножевое ранение и был госпитализирован.
 
Ранее правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова".

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Источник: korrespondent.net
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