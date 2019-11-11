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11. 11. 2019

Туристка спрятала под корсетом килограмм ртути

Туристка из России пытались провезти в Китай килограмм ртути в корсете. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Жительница Хабаровского спрятала килограмм ядовитого металла в 17 пузырьков и разместила их под корсетом. Емкости женщина завернула в фольгу. Ее остановили сотрудники таможенной службы, и провели досмотр.

Работники таможенного пункта отметили, что подобный случай контрабанды случился впервые.

Ранее сообщалось, что в Тайване женщина пыталась провезти под юбкой 24 мыши. Также Корреспондент писал о том, что таможенники задержали украинца с 315 литрами пива.

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Источник: korrespondent.net
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