Поезд Харьков-Киев "заминировали": пассажиров эвакуировали

Неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ задержали пассажирский поезд Москва-Киев. В Брянской области задержали поезд Москва-Киев из-за задымления локомотива. Бригада остановила состав и отцепила локомотив от вагонов.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные сообщили о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева.

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Источник: korrespondent.net