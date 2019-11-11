Дело Вороненкова: стали известны подробности гибели адвоката подозреваемых

Руководитель ОО Радомышльские охотники, адвокат Святослав Пархоменко, которого убили во время конфликта на охоте в Житомирской области, первым открыл стрельбу из незарегистрированного пистолета. Оружие изъято, сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничий союз. В лесном квартале неподалеку села Царевка они заметили группу мужчин, которых заподозрили в браконьерстве.

Во время проверки документов относительно наличия у них разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт.

Позже руководитель ОО Радомышльские охотники, егерь Пархоменко произвел несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников, а тот в свою очередь выстрелил из охотничьего ружья.

В результате Пархоменко умер, а охотника, 52-летнего жителя Киевской области, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Всех участников конфликта задержали.

По состоянию на утро 11 ноября в полиции сообщили, что изъяли оружие и автомобили участников конфликта. В частности, незарегистрированный пистолет Browning, из которого, по предварительным данным, стрелял Пархоменко, и ружье охотника. Их направят на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по статьям о покушении на преступление, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием (ст.15, ст.115, ст.263 УК Украины).

Полиция не называет имени погибшего, но ранее сообщалось об убийстве адвоката Святослава Пархоменко, который был руководителем и одним из основателей ОО Радомышльские охотники.

Также Пархоменко был защитником Ярослава Тарасенко и Александра Лося по делу убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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Источник: korrespondent.net