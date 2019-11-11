На суде по УПЦ КП произошла драка: есть задержанные

Во время судебного заседания по делу УПЦ КП в помещении Шестого апелляционного суда на улице Московский в Киеве произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в понедельник, 11 ноября.

"По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции", где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

"Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента", - отмечается в сообщении.

Так, Шестой апелляционный суд рассматривал апелляционные жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Ранее сообщалось, что около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви.

Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.

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Источник: korrespondent.net