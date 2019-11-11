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11. 11. 2019

СБУ разоблачила схему финансирования жителей ОРДЛО

В Харьковской области мужчина наладил схему финансирования жителей "ЛНР" и "ДНР" через незаконные начисления социальных выплат, сообщает 11 ноября пресс-центр Службы безопасности.
 
Аферистом оказался переселенец из Луганской области, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение он предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в начислении пенсий и других видов социальной помощи.
 
При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и соцзащиты населения, а также работников банков, мужчина оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО, среди которых были боевики, а также погибшие во время боевых действий.
 
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки.
 
Организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов мошенничества и привлечения к ответственности других причастных лиц.
 
Напомним, украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной части Донбасса, правительство должно потребовать от России репарации. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
 
Ранее в Офисе президента заявили, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса будет стоить около 372 млн евро.

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Источник: korrespondent.net
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