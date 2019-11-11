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11. 11. 2019

Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ глава государства подписал 8 ноября, сообщается на официальном сайте президента.

Другим указом Зеленский освободил Светлану Лобанову от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской ОГА.

Балонь – уроженец Львовской области, окончил Национальный университет внутренних дел. Работал следователем на различных должностях во Львовской, Житомирской и Полтавской областях. С мая 2017 года по апрель 2019 года был заместителем главы Херсонской ОГА.

Ранее Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Им стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.

Также президент назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской ОГА.
 

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Источник: korrespondent.net
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