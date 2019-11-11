Зеленский уволил глав семи РГА в Винницкой области

Президент Владимир Зеленский уволил председателей семи районных государственных администраций Винницкой области. Соответствующие распоряжения в понедельник, 11 ноября, опубликованы на сайте главы государства.
Согласно документам, президент уволил председателей Винницкой, Ильинецкой, Казатинской, Немировской, Погребищенской, Тульчинской и Чечельницкой районных государственных администраций в Винницкой области.
Все должностные лица уволены "в связи с истечением срока полномочий Президента Украины".
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил первого зама Баканова с военной службы.
А сегодня Зеленский сменил своего представителя в Кабмине. Вместо Андрея Геруса был назначен Алексей Перевезенцев.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby