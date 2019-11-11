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11. 11. 2019

Зеленский уволил глав семи РГА в Винницкой области

Президент Владимир Зеленский уволил председателей семи районных государственных администраций Винницкой области. Соответствующие распоряжения в понедельник, 11 ноября, опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам, президент уволил председателей Винницкой, Ильинецкой, Казатинской, Немировской, Погребищенской, Тульчинской и Чечельницкой районных государственных администраций в Винницкой области.

Все должностные лица уволены "в связи с истечением срока полномочий Президента Украины".

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил первого зама Баканова с военной службы.

А сегодня Зеленский сменил своего представителя в Кабмине. Вместо Андрея Геруса был назначен Алексей Перевезенцев.

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Источник: korrespondent.net
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