Нацбанк упростил процедуру денежных переводов

Заполнять документы на перевод денег теперь станет проще, о чем сообщает пресс-центр Нацбанка, который и принял соответствующее решение.

В расчетных документах на перечисление средств будет исключен реквизит Код банка, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже включает в себя эту информацию.

"Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 года №162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN", - говорится в сообщении.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 ноября 2019 года №127, вступающим в силу с 13 января 2020 года.

Кроме того, этот документ определяет, что организационные вопросы осуществления расчетов с использованием чековой книжки (чека) банки регулируют внутренними правилами самостоятельно.

Напомним, с января 2019 года объем частных иностранных переводов превысил 100 миллиардов гривен.

Ранее стали известны страны, из которых чаще всего переводят деньги в Украину.

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Источник: korrespondent.net