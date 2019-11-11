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11. 11. 2019

Нацбанк упростил процедуру денежных переводов

Заполнять документы на перевод денег теперь станет проще, о чем сообщает пресс-центр Нацбанка, который и принял соответствующее решение.
 
В расчетных документах на перечисление средств будет исключен реквизит Код банка, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже включает в себя эту информацию.
 
"Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 года №162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN", - говорится в сообщении.
 
Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 ноября 2019 года №127, вступающим в силу с 13 января 2020 года.
 
Кроме того, этот документ определяет, что организационные вопросы осуществления расчетов с использованием чековой книжки (чека) банки регулируют внутренними правилами самостоятельно.
 
Напомним, с января 2019 года объем частных иностранных переводов превысил 100 миллиардов гривен.
 
Ранее стали известны страны, из которых чаще всего переводят деньги в Украину.

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Источник: korrespondent.net
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