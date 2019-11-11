Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможной утрате серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНИАН.

"Сегодня Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса. На этот раз допрос должен был проходить в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного преступления должностными лицами категории "А", связанного с возможным исчезновением носителей секретной информации, содержащих государственную тайну, из ситуационной комнаты Администрации президента Украины", - заявила она.

По ее словам, процессуальный статус Порошенко в этом и других производствах, которые расследует ГБР, - это свидетель.

"Каждый раз, когда он не является для проведения допроса, следователь готовит повестку о вызове на следующую дату", - сказала Иванова.

Как сообщалось, ГБР начало расследование по "пропавшим серверам" из Администрации президента Украины.

Напомним, экс-глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов. После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко.

В свою очередь, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив опроверг наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными. По его словам, архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

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Источник: korrespondent.net