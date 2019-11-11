В Северной Ирландии два местных жителя вызвались помочь своему другу найти пропавшее кольцо. Результатом их поиска стали случайно обнаруженные уникальные монеты, которые датируются XVI веком, пишет Metro.

С помощью металлоискателя мужчинам удалось обнаружить 84 золотые и серебряные монеты, стоимость которых эксперты оценили в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Cмотрите фотогалерею: В Северной Ирландии искали кольцо, а нашли крупный клад золотых монет

Среди найденных монет есть уникальные экземпляры - например, монета Генриха VIII. Коллекционеры за нее могут выложить до пяти тысяч фунтов.

Счастливыми кладоискателями оказались 44-летний Пол Рейнард и 52-летний Майкл Гвинн. Обручальное кольцо, которое потерял их приятель, они так и не нашли.

Сейчас найденные монеты изучают специалисты.

Напомним, ранее на берегу Черного моря был найден ценный клад V века. Также сообщалось, что во Франции фермер нашел 14 тысяч монет XIII века.

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Источник: korrespondent.net