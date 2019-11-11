Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 17:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 11. 2019

В Германии годовщину падения Берлинской стены отметили парадом авто Trabant

В честь 30-летия со дня падения Берлинской стены в Германии состоялся парад автомобилей-малолитражек Trabant, выпускавшихся в ГДР, сообщает Motor.

65 автомобилей проехали мимо стены, которая разделяла Западную и Восточную Германии.

Немцы свои культовые авто ласково называют "траби" и считают их одним из главных символов времени, когда Германия состояла из ФРГ и ГДР.

Малолитражки начали выпускать в ноябре 1957 года. Получили они свое название в честь первого искусственного спутника Земли, который запустили в СССР (по-немецки Trabant – это "спутник").

Маленькие автомобили выпускались до 1991 года. За это время с заводского конвейера сошло более 3,5 миллионов Трабантов. 

Главной особенностью этих автомобилей была предельная простота — всего пять движущихся частей, отсутствие бензонасоса (бензин сам попадал в карбюратор) и двухтактный двигатель весом всего 40 килограммов. Вся малолитражка весила всего 600 килограммов. Такой вес удалось достичь в том числе из-за использования легкого и твердого материала "дуропласта", который получали путем размачивания в фенольной смоле хлопковых отходов.

Большинство автовладельцев к своим Trabant относятся весьма трепетно, и даже сейчас на дорогах Германии можно увидеть эти машины.

Напомним, ранее сообщалось, как японские инженеры создали суперкар из древесины.  До этого Aston Martin представил первый в истории мотоцикл, который предназначен исключительно для езды по треку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.