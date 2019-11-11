В Германии годовщину падения Берлинской стены отметили парадом авто Trabant

В честь 30-летия со дня падения Берлинской стены в Германии состоялся парад автомобилей-малолитражек Trabant, выпускавшихся в ГДР, сообщает Motor.

65 автомобилей проехали мимо стены, которая разделяла Западную и Восточную Германии.

Немцы свои культовые авто ласково называют "траби" и считают их одним из главных символов времени, когда Германия состояла из ФРГ и ГДР.

Малолитражки начали выпускать в ноябре 1957 года. Получили они свое название в честь первого искусственного спутника Земли, который запустили в СССР (по-немецки Trabant – это "спутник").

Маленькие автомобили выпускались до 1991 года. За это время с заводского конвейера сошло более 3,5 миллионов Трабантов.

Главной особенностью этих автомобилей была предельная простота — всего пять движущихся частей, отсутствие бензонасоса (бензин сам попадал в карбюратор) и двухтактный двигатель весом всего 40 килограммов. Вся малолитражка весила всего 600 килограммов. Такой вес удалось достичь в том числе из-за использования легкого и твердого материала "дуропласта", который получали путем размачивания в фенольной смоле хлопковых отходов.

Большинство автовладельцев к своим Trabant относятся весьма трепетно, и даже сейчас на дорогах Германии можно увидеть эти машины.

Напомним, ранее сообщалось, как японские инженеры создали суперкар из древесины. До этого Aston Martin представил первый в истории мотоцикл, который предназначен исключительно для езды по треку.

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Источник: korrespondent.net