Отравление на Львовщине: количество пострадавших возросло

Во Львовской области госпитализированы уже 24 человека, отравившихся свадебными блюдами в ресторане гостинично-развлекательного комплекса Кривое озеро. Об этом сообщила пресс-служба Областного центра общественного здоровья в понедельник, 11 ноября.

"Количество пострадавших от отравления в ресторане Кривое озеро (г.Новояворовск Яворивского района) продолжает расти. По состоянию на 11 час. 11.11.2019 года госпитализированы 24 человека (в т.ч. 4 ребенка). Из них в Новояворовскую районную больницу госпитализированы 23 человека (3 ребенка), 1 ребенок - во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние у части пациентов с улучшением, у 3-х - средней тяжести", - говорится в сообщении.

По информации Центра, у трех пациентов при проведении лабораторных исследований высеяна Salmonela enteritidis.

Напомним, изначально сообщалось о том, что на свадьбе отравились 13 человек. Гости мероприятия принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Также сообщалось, что в Киеве на поминках отравились 14 человек. В одном из отобранных образцов пищевых продуктов обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

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Источник: korrespondent.net