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11. 11. 2019

На Ровенщине виновник аварии с пятью жертвами получил срок

В Ровенской области 22-летний виновник страшной аварии получил тюремный срок 7 лет, сообщила 11 ноября пресс-служба прокуратуры.
 
 ДТП произошло в 2018 году, тогда пять человек погибли, еще четверо - получили травмы. 
 
"Прокурором в суде доказано, что мужчина, управляя автомобилем марки Мercedes Benz, двигаясь за пределами населенного пункта, по автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи села Орловка Сарненского района, в направлении неравнозначного нерегулируемого перекрестка, перед началом поворота налево, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не предоставил преимущество в движении на первоочередной проезд перекрестка пассажирскому автобусу, который приближался по главной дороге, а внезапно выехал на полосу движения данного транспортного средства и допустил столкновение с ним", - говорится в сообщении. 
 
После столкновения вышеуказанных транспортных средств водитель пассажирского автобуса потерял контроль над управлением, по инерции выехал на полосу встречного движения автодороги, где допустил столкновение со встречным седельным тягачом с полуприцепом. 
 
"В результате ДТП погибли пять человек, одному лицу причинены тяжкие телесные повреждения, а еще трем - средней тяжести телесные повреждения", - сообщили в прокуратуре. 
 
В ведомстве добавили, что свою вину обвиняемый в совершении уголовного правонарушения признал полностью. 
 
Напомним, в Украине за 10 месяцев текущего года произошло почти 130 тысяч дорожных аварий, в результате которых погибли 2716 человек.
 
Еще сообщалось, что 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net
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