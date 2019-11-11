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11. 11. 2019

Украина и Катар договорились либерализовать авиасообщение

В Министерстве инфраструктуры подписан протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о внесении изменений и дополнений в Соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Вадислава Криклия, подписанный документ "позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран".

Криклий также отметил, что протокол будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма и дальнейшему расширению географии полетов авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о безвизе со страной из Азии. Граждане Украины смогут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней. Соглашение подписали послы в Варшаве.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге паспортов мира - на 43-е место.

 

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Источник: korrespondent.net
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