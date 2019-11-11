Дело бракованных бронежилетов: арестован топ-чиновник из Минобороны

Генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестован с правом залога. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил председатель Государственного бюро расследований Романа Труба на своей Тelegram-канале.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины".

Труба также сообщил, что такое решение только что вынес Печерский районный суд города Киева. Судьям еще предстоит избрать меры пресечения для других четырех подозреваемых.

Председатель ГБР добавил, что подозреваемых будет больше.

Напомним, 5 ноября Труба сообщил, что Госбюро расследований объявило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов Корсар.

Напомним, ГБР изъяло 11 тысяч бракованных бронежилетов, закупленных Минобороны. Также ведомство опубликовало разговоры чиновников Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

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Источник: korrespondent.net