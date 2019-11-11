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11. 11. 2019

Задержание Мазура в Польше: Денисова рассказала подробности

Украинского добровольца Игоря Мазура задержали в Польше не на основании установления красной карточки Интерпола, а через предъявление циркулярного сообщения, распространенного Россией в определенных странах. Об этом сообщила на своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в понедельник, 11 ноября.

"Только что встретилась с женой сотрудника Секретариата Уполномоченного по правам человека Игоря Мазура, который был задержан 9 ноября в Польше на КПП "Ягодин-Дорогуск", - написала Денисова.

Она сообщила, что вместе с женой задержанного обсудила вопросы защиты и возвращения его на родину.

"Также во время встречи пообщалась по телефону с Игорем и Генеральным консулом Украины в Люблине Василием Павленко о дальнейших совместных действиях. Задержание Игоря Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией Уставом Интерпола и неправомерное использование Организации как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, из-за этого она "обратилась к Уполномоченному по гражданским правам Республики Польша господину Адаму Боднару с настоятельной просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты".

Денисова также рассказала, что проинформировала жену Мазура о том, что министр юстиции Украины Денис Малюська лично занимается и отрабатывает механизм защиты, чтобы не допустить экстрадиции нашего соотечественника в РФ.

Напомним, что ранее ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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Источник: korrespondent.net
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