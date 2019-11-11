Украина рассчитывает на рост военной помощи от США в следующем году

В 2020 году Украина рассчитывает на увеличение выплат военной помощи со стороны США. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Reuters в понедельник, 11 ноября.

По словам Загороднюка, Украина ожидает в 2020 году выделения США помощи не менее 391 млн долларов, которая была выделена в этом году. На выделенные деньги в следующем году Украина планирует приобрести больше ракет Javelin.

"Как в правительстве, так и в Конгрессе существует общее мнение, что ее (военную помощь - ред.) следует наращивать. Мы чувствуем поддержку, и она есть. Это на 100 процентов", - заявил Загороднюк.

Как отметил министр обороны, военная помощь со стороны США демонстрирует международную поддержку Украины.

"Это не просто деньги и не оборудование. Речь также идет о демонстрации поддержки со стороны международного сообщества Украине. И это на самом деле, вероятно, имеет для населения еще большее значение, чем само оборудование", - сказал Загороднюк.

Отмечается, что на протяжении 2014-2019 годов США выделили Украине 1,5 млрд долларов на обеспечение безопасности.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

На время ревизии средства были заморожены. Это стало предметом спора между президентом США и членами Конгресса.

Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.

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Источник: korrespondent.net