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11. 11. 2019

Полиция назвала количество детей, погибших в ДТП с начала года

С начала года в Украине зафиксировано 4 009 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 148 детей погибло. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, пишет УНН.

По его данным, из всех ДТП с участием детей 3 369 - с пострадавшими, в которых 3 825 детей получили травмы различной степени.

"Мы видим, что практически каждое дорожно-транспортное происшествие с участием детей заканчивается как минимум травмами разной степени для детей, и также очень высока смертность", - сказал Билошицкий.

Всего за 10 месяцев текущего года произошло почти 130 тысяч дорожных аварий, в результате которых погибли 2716 человек.

Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net
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