ЦИК зарегистрировала еще одного нардепа

По итогам судебных разбирательств Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198, сообщает 11 ноября Укринформ.

"Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение", - зачитал текст постановления заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик.

В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признание Рудика избранным народным депутатом в 198-м округе.

ЦИК 5 ноября признала самовыдвиженца Сергея Рудика избранным народным депутатом во время внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в ОИО № 198.

Ранее ЦИК уже регистрировала Рудика народным депутатом, Однако 28 августа этот решение было отменено судебными решениями.

28-29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198.

Напомним, накануне ЦИК заявил об угрозе срыва выборов в некоторых ОТО.

Ранее новый глава ЦИК назвал условия выборов в "ЛДНР". Для того чтобы провести выборы на неподконтрольных территориях, нужны условия: безопасность и законодательно урегулирован этот вопрос.

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Источник: korrespondent.net