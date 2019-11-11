Без Джокера и Зеленского. Съезд слуг народа

Съезд правящей партии – всегда событие нерядовое. Правда, партия Слуга Народа свой съезд постаралась провести максимально скромно. Всего 52 делегата пригласили со всей Украины. Президент и вдохновитель этой политической силы Владимир Зеленский вообще не пришел, как и большинство представителей исполнительной власти.

О чем же договаривались в таких условиях “слуги народа”?

Смена руководства

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил свои полномочия главі партии. Выступая на съезде, Разумкова заявил, что для повторения на местных выборах результатов парламентских выборов и успеха Владимира Зеленского на выборах президента партии необходимо создать широкую партийную структуру.

По его словам, создание структуры станет задачей для нового руководства партии и она "будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми".

Создавать эту самую структуру партии, которая на секундочку первой в истории страны имеет монобольшинство в Раде, будет народный депутат Александр Корниенко. Кроме него других кандидатов в лидеры Слуги Народа не было.

"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я хочу предложить. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - качественно новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко перед своим избранием.

Новые члены

Фракция Слуга народа в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии.

"У нас (во фракции) в сумме не больше сорока членов партии было. Сейчас мы еще тридцать примем – уже будет 70, и так постепенно будем подтягивать", - заявил Корниенко. При этом он признал, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии.

В итоге на съезде официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко и другие.

"Джокер Джокерович – почетный член и по нечетным тоже", - пошутил Корниенко в ответ на возгласы из зала.

Новая идеология

Корниенко анонсировал изменение партийной идеологии. По его словам, либертарианство подходит не всем, идеология нужно для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - так охарактеризовал новую идеологию партии ее лидер.

Либертарианство – политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Эта философия имеет очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.

Новые выборы

В партии уже готовятся к новым выборам. Корниенко говорит, что местные выборы могут состояться до осени 2020 года.

"Мы стоим на том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации закончится раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они состоятся раньше", - заявил он.

То есть выборы могут состояться летом или в конце весны следующего года.

"Но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что его нужно доработать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Следует закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил новый председатель партии "Слуга народа".

Но не факт что новые выборы будут местными, а не парламентскими, например. Такого расклада в Слуге Народа тоже не исключают. Глава фракции Слуга народа в верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующий созыв парламента завершит свою каденцию досрочно.

Источник: korrespondent.net