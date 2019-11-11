Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 20:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 11. 2019

Озвучено количество заключенных украинцев за границей

Почти 6 тыс. 180 украинцев находятся в тюрьмах за границей,  о чем сообщил председатель рабочей группы и Комитета парламента по правам человека Дмитрий Лубинец. 
 
«В тюрьмах Греции - 168 украинцев, которых обвиняют в транзите нелегальных мигрантов. Организованные преступные группы очень часто обманом вербовали их якобы для работы на туристических судах, а на самом деле вовлекали в противозаконные сделки. Сроки наказания - от 20 и до 280 лет!» - заявил он. 
 
 
Лубинец отметил, что «именно поэтому мы приняли решение о создании рабочей группы с привлечением представителей МИД, Минюста, Нацполиции и Минсоца. Она призвана в кратчайшие сроки разработать конкретные шаги для возвращения украинцев на родину». 
 
Отмечается, что рабочая группа по поиску путей возвращения украинских граждан, отбывающих наказание в местах несвободы в Греции, наработала план первоочередных шагов по запуску процесса возвращения их на родину.
 
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья у четырех украинских заключенных в РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.