Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 20:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 11. 2019

Под Сумами подросток скончался после прогулки с друзьями

В городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался 12-летний мальчик, сообщили 11 ноября в пресс-службе Нацполиции.
 
О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой помощи". По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт.
 
 
По словам матери парня, он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его мертвым. Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГУ НП в области, криминалистическая лаборатория.
 
Правоохранители в рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК уголовного производства устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу и опрашивают всех, кто может в той или иной степени прояснить обстоятельства событий, которые привели к смерти мальчика. Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, под Хмельницким в больнице сразу после укола умер 4-летний мальчик.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.