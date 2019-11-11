Резонансный опрос в "ЛДНР": реакция власти и сети

На прошедших выходных были опубликованы результаты социологического исследования на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, вызывавшие резонанс. Опрос был проведен изданием Зеркало недели и Украинским институтом будущего.

Среди прочего он показал, что большинство жителей "ЛДНР" хотят быть в составе России, возлагают ответственность за боевые действия на Киев и считают, что восстановление инфраструктуры должно происходить за счет Украины, но под контролем Москвы.

Украинские власти усомнились как в целесообразности проведения такого исследования, так и в правдивости опубликованных результатов. Корреспондент.net собрал реакцию.

Самое интересное из опроса

Как сообщается, исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года в формате интервью face-to-face в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. В опросе приняли участие 800 человек из "ЛНР" и 806 из "ДНР". Погрешность результатов не превышает 3,2 процента.

Так, 57,8 процентов жителей временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.

При этом у 41,6 процента есть паспорта "ЛДНР" или России. 42,9 процента опрошенных никогда не думали о получении российского паспорта.

50,9 процента жителей неподконтрольных территорий считают, что они должны стать частью России, еще 13,4 процента - "частью России, но с особым статусом".

Вместе с тем 5,1 процента опрошенных жителей ОРДЛО хотят "быть частью Украины как прежде", 13,4 процента видят сейчас подконтрольные "ЛДНР" территории "частью Украины, но с особым статусом". Независимости хотят 16,2 процента опрошенных.

На вопрос, если бы пришлось выбирать между миром в регионе и победой, 8,7 процента заявили "победа", 90,9 процента - "мир". При этом те, кто выбрал "победа", отвечали на вопрос "победа над кем?", 23,6 процента из них ответили "над украинскими фашистами/укропами", над Украиной - 14,3 процента, над нацистами и нацизмом - 9,3 процента.

По мнению жителей "ЛДНР", за конфликт на Донбассе в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США.

76 процентов репондентов "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что на востоке Украины идет внутренний конфликт (35,6 и 40,5 процента соответственно). "Скорее не согласны" с этим 14,1 процента респондентов, абсолютно не согласны 9,3 процента.

С тем, что за конфликтом стоит Россия в разной степени согласны десять процентов.

"3,1 процента "полностью согласны" с тем, что войну на Донбассе начали Россия и местные пророссийские группировки. 6,4 процента с этим "скорее согласны", - пишет издание.

Ответственность за войну на Донбассе жители ОРДЛО возлагают на украинскую власть как до Майдана, так и после, на активистов Майдана, США и Евросоюз.

63,6 процента опрошенных считают, что восстановление Донбасса должно проходить за счет Украины. За счет России - 16 процентов.

29,3 процента считают справедливым призвать к оплате восстановления Донбасса украинских олигархов, 18,5 процента не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого и рассчитывают на собственные силы.

При этом, контролировать восстановление Донбасса должна власть так называемых "самопровозглашенных республик" - 67 процентов и Россия - 50,2 процента опрошенных. Киеву доверили бы контролировать восстановление 24,9 процента.

Также жители ОРДЛО в большей степени убеждены, что действия России в Крыму - "законная защита русскоязычных граждан". Полностью с этим утверждением согласны 46,1 процента респондентов. Не соглашаются в этим в разной степени 15,2 процента.

Больше всего жители ОРДЛО доверяют российскому лидеру Владимиру Путину (11,2 процента). От него немного отстаетя российский журналист Владимир Соловьев, который ведет пропагандистскую деятельность.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 1,3 процента опрошенных жителей неподконтролбных территорий.

Как власти и соцсети отреагировали на опрос

Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко отмечает, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате этого, сообщает Интерфакс-Украина.

"Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством", - сказал он.

Корниенко допустил, что "какие-то определенные тенденции" этот опрос может показать.

"Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса - ред.)", - отметил политик, отметив, что пока не понимает, как в ОРДЛО вести партийную работу.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо усомнился в правдивости данных соцопроса. Он считает, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.

"Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с "МГБ" непризнанных республик невозможно Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. "ЛДНР", а значит, отредактирован в нужном ключе", - написал он на своей странице в Facebook.

Одни блогеры в соцсетях считают, что не стоит доверять результатам этого опроса, поскольку жители "ЛДНР" могли бы побояться неизвестным людям открыто выразить проукраинскую или антироссийскую позицию.

Других же исследование не удивило: или по причине действующей на неподконтрольной территории пропоганде, или по "давно существующей пропасти" между разными регионами Украины.

Cмотрите фотогалерею: Резонансный опрос в "ЛДНР": реакция власти и сети

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net