Покушение на ветерана АТО: задержанным сообщено подозрение

Задержанным по делу о нападении на ветарана АТО Игоря Панова и его жену сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщает прокуратура Киева в понедельник, 11 ноября.

Как сообщается, в между одним из подозреваемым и его матерью длился давний конфликт. "Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что напдавшие бросили пострадавших умирать на лестнице дома. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

Ранее сообщалось, что пострадавшие госпитализированы и находятся в коме.

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Источник: korrespondent.net