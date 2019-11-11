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11. 11. 2019

Покушение на ветерана АТО: задержанным сообщено подозрение

Задержанным по делу о нападении на ветарана АТО Игоря Панова и его жену сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщает прокуратура Киева в понедельник, 11 ноября.
 
Как сообщается, в между одним из подозреваемым и его матерью длился давний конфликт. "Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что напдавшие бросили пострадавших умирать на лестнице дома. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
 
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. 
 
Ранее сообщалось, что пострадавшие госпитализированы и находятся в коме.
 

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Источник: korrespondent.net
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