Индекс делового доверия в мире значительно опустился

Индекс делового доверия опустился до минимальной отметки за последние десять лет. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 11 ноября.

Этот показатель рассчитывается Институтом экономических исследований (IFO), расположенным в Мюнхене. В начале четвертого квартала 2019 года индекс составлял -18,8 пункта, а три месяца назад -10,1 пункта.

Нынешний показатель является самым низким начиная со второго квартала 2009 года, когда почти во всем мире был финансовый кризис.

Эксперты уточняют, что экономический климат стал хуже почти во всех мировых регионах. Так, ожидается существенное замедление темпов роста мировой торговли, потребительских расходов и инвестиционной активности.

При этом страны с развивающейся экономикой, такие как Азия, негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а государства с развитой экономикой, такие как США, обеспокоены перспективами на ближайшие месяцы.

Напомним, что ранее в Украине резко сократилось число бизнесменов. Ранее президент подписал указ о неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц-предпринимателей.

Также сообщалось, что в Украине ухудшились деловые ожидания бизнеса. Индекс ожиданий деловой активности за месяц упал почти на 10%. При этом самые оптимистичные ожидания сохраняли предприятия сферы услуг и торговли.

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Источник: korrespondent.net