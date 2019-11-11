Путин обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа

Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 11 ноября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине и транзит российского газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин и Меркель отметили важность соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей. Также речь шла о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

"Стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в нормандской четверке, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - подчеркивает пресс-служба.

Также сообщается, что Путин и Меркель говорили о ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины. Однако, к какому итогу по этому вопросу пришли стороны, не сообщается.

Как сообщалось, переговоры по транзиту газа между Газпромом и Нафтогазом зашли в тупик. Россия требует обнулить все судебные требования, а Киев подал новый иск.

Ранее в Кремле оценили верояность нормандской встречи до конца года. Отмечалось, что саммит может состояться в этом году.

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Источник: korrespondent.net