На Черниговщине задержали браконьеров, убивших лося

Четверых мужчин задержала полиция в Черниговской области: они, предположительно, убили двух краснокнижных лосей в Новгород-Северском и Бахмаче. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 11 ноября.

"9 ноября в Новгороде-Северском полицейские остановили автомобиль, в котором находились четверо мужчин. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили около 100 кг расфасованного в мешки мяса животного. Специалисты Новгород-Северской районной государственной больницы ветеринарной медицины подтвердили, что изъятое мясо, - лося, достигшего на момент гибели двухлетнего возраста", - сказано в сообщении.

В машине обнаружили четыре зарегистрированных охотничьи ружья с патронами, топоры и ножи, два рюкзака с остатками мяса и костей. Все изъяли правоохранители. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса (незаконная охота).

На следующий день в полицию сообщили о еще одном убитом лосе. На этот раз тушу животного весом около 400 кг обнаружили в лесу. По данному факту также открыто уголовное производство.

"Полиция в очередной раз напоминает: охота на лосей строго запрещено, ведь эти животные внесены в Красную книгу Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее в Херсонской области задержали браконьеров с уловом крабов на 89 млн грн. Краснокнижных животных в живом виде выпустили в среду обитания. По факту незаконного промысла открыто уголовное производство.

Также сообщалось, что в Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка. Работники Национального парка Тузловские лиманы пострадали от действий браконьеров, которые незаконно добывали кефаль.

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Источник: korrespondent.net