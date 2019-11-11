В результате взрыва в Ираке пострадали пять итальянских военных

Пять итальянских военных получили ранения в результате взрыва бомбы на пути движения их автомобиля на севере Ирака. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 11 ноября.

Минобороны Италии заявило, что трое раненых были в "тяжелом состоянии" после взрыва. Контр-адмирал Фабио Агостини сказал, что пятеро военнослужащих являются частью команды спецназа, которая возвращалась после миссии, направленной на поиск приютов террористов "Исламского государства".

Агостини рассказал, что во время взрыва также были ранены иракские военнослужащие, но количество не назвал. По официальной информации, бомба взорвалась рядом с автомобилем, когда они ехали недалеко от города Киркук.

Раненые были эвакуированы военными вертолетами США в больницу в Багдаде. В настоящее время в Ираке находятся более 800 военнослужащих и около 80 спецназовцев.

Напомним, что в начале октября также в ходе разгона протестующих в Ираке силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

Позже стало известно, что число жертв в ходе протестов в Ираке превысило 300 человек. В число жертв в ходе продолжающихся протестов входят как сами протестующие, так и сотрудники сил безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net