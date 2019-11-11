В Альпах лавина накрыла туристов: двое погибших

В австрийских Альпах в результате схождения лавины погибли два гражданина Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Dutchnews.

Отмечается, что еще один мужчина также пострадал, но ему удалось выжить.

Мужчины катались на лыжах на трассе и попали в лавину. Они работали в компании, специализирующейся на приключенческих поездках в зимних видах спорта. Погибшие были профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

По данным австрийского пресс-бюро, гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.

ТСН сообщает, что мужчины выехали за пределы трассы и там их неожиданно накрыла лавина. Выжить под трехметровой толщей снега мужчины не могли, даже воспользовавшись спасательными подушками безопасности.

Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших, другого – еще ищут.

Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.

Ранее три альпиниста погибли в результате схождения лавины в Канаде.

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Источник: korrespondent.net