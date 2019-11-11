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11. 11. 2019

На Киевщине неизвестные избили и ограбили семью адвоката

В частный дом адвоката Владимира Богатыря в Киевской области, ворвались грабители в военной форме, которые избили и связали его семью, а также нанесли травмы несовершеннолетнему ребенку, чтобы получить адвокатское досье Богатыря. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ).

Отмечается, что нападение произошло в пятницу, 8 ноября. По факту нападения полиция возбудила уголовное производство и в данный момент занимается розыском нападавших. По данным пресс-службы НААУ, преступники пытались запугать адвоката и его семью, чтобы получить доступ к материалам адвокатского досье и адвокатской тайны.

"Давление на адвокатов, нарушение их прав и гарантий профессиональной деятельности, к сожалению, не имеют должной реакции со стороны правоохранителей, что в условиях неконтролируемого оборота оружия и разгула преступности, приводит к системному совершение преступлений и создает общественную опасность. Такие действия, совмещенные с наглыми действиями отдельных правоохранителей, которые преследуют адвокатов, свидетельствуют о пренебрежении демократическими принципами развития общества", - говорится в сообщении.

В НААУ осуждают вторжение в дом адвоката и насилие в отношении его семьи, которое произошло из-за профессиональной деятельности Богатыря. Ассоциация призвала президента, генпрокурора и Нацполицию немедленно отреагировать на происшествие и организовать эффективное расследование, а также прекратить политические преследования.

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Источник: korrespondent.net
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