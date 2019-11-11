Договор с РФ о ловле рыбы подпишут дистанционно

В среду, 13 ноября, Украина и Россия дистанционно подпишут договор о распределении квот на 2020 год на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что договор будет подписан дистанционно впервые за годы независимости. Подписание документа даст Украине возможность законно вылавливать рыбу в Азовском море.

"Просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, которые работают в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что Украина не может отказаться от этих переговоров, поскольку нет альтернативных методов касательно урегулирования деятельности сторон в рыболовстве в Азовском море. Это грозит тем, что силовые структуры России смогут усилить давление на украинских рыбаков и право задерживать украинские суда. Также снизятся показатели ловли рыбы в промышленных масштабах.

Отметим, сейчас статус Азовского моря определяется несколькими международными договорами - это Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанном в декабре 2003 года.

Напомним, летом Украина совместно с США создала на Азове группы быстрого реагирования.

Ранее в Минобороны сообщали, что корабли РФ блокируют морские экономические зоны.

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Источник: korrespondent.net