Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 23:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
11. 11. 2019

Украина увеличила экспорт агропродукции

С января по сентябрь 2019 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь он составляет 15,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, 11 сентября.

В целом внешнеторговый оборот продукции АПК за отчетный период достиг 19,97 миллиарда долларов США, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом объемы экспорта растительной продукции составили 93,1%, а животноводческой - 6,9%. Согласно сообщению, за границей наиболее востребованы украинская кукуруза - 43,3% всего экспорта, растительное масло - 20,8% и семена масличных культур - 10,5%.

За девять месяцев крупнейшими рынками сбыта украинской сельхозпродукции стали Азия (41,4% от всего экспорта), страны ЕС (почти 34%) и Африка (15,2%). Среди стран-импортеров лидируют Китай (8,6%), Египет (7,5%), Нидерланды (7,1%), Индия (7,1%), Турция (6,7%).

Напомним, в мае Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельхозпродукции в страны Евросоюза. За год экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза вырос почти на 50%.

Также сообщалось, что Украина экспортировала рекордный объем зерновых. За девять месяцев экспорт зерновых ввырос на 44%, а выручка от торговли - на 42,5% - до 6,8 млрд долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.