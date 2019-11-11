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11. 11. 2019

ДТП в США: машина влетела во второй этаж дома

В США в ДТП погибли двое мужчин, машина которых вылетела с дороги и попала на второй этаж дома. Об этом сообщает CBS News в понедельник, 11 ноября.

Погибшими оказались водитель и пассажир авто - 23-летний Дэниел Фоули и 22-летний Бреден Демартини, которые жили неподалеку и учились когда-то в местной школе.

Спасатели для извлечения автомобиля из дома разобрали частично кирпичи стен. По данным полиции, спорткар ехал на север Хупер-авеню с невероятно высокой скоростью. Из-за наезда на бордюр на обочине авто бросило на газон, оно начало опрокидываться, попало в овраг, от которого срикошетило во второй этаж дома 1466 на Хупер-авеню.

Машину и тела нашли около 6:30 утра по местному времени. Кран поднял машину около полудня. После буксировки следователи оставались на месте еще несколько часов. Правоохранители были шокированы расстоянием, которое пролетел спорткар от дороги к дому.

Напомним, что ранее в масштабном ДТП в Германии пострадали 29 человек. Из-за гололеда и туманной погоды другие автомобили не смогли вовремя затормозить и врезались друг в друга.

Также сообщалось, что почти 180 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада. Снегопад в Эдмонтоне начался в ночь на 9 ноября. В результате выпало до 20 сантиметров снега.

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Источник: korrespondent.net
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