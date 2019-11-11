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11. 11. 2019

Житель Мариуполя открыл стрельбу посреди улицы

В Мариуполе мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в понедельник, 11 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Олимпийской. Патрульный полицейский, который находился вне службы, заметил мужчину с ножом.

"Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг последний достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять из него по прохожим", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, полицейский вызвал коллег, которые были на смене.

"Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя, ведь промедление могло привести к трагедии. Только мужчины удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал до приезда полицейских", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Мариуполе пешеход-нарушитель зарезал водителя. Вынужденный резко остановить свой Audi бизнесмен выскочил из салона, чтобы высказать претензии нарушителю дорожного движения. В ответ он получил смертельное ранение ножом в грудь.

Также сообщалось, что в Мариуполе задержали торговца людьми из Турции. Мужчина предлагал девушкам за денежное вознаграждение оказывать сексуальные услуги в Швейцарии.

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Источник: korrespondent.net
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