Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии



Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Об этом сообщил глава мексиканского Министерства иностранных дел Марсело Эбрард, передают зарубежные СМИ в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что решение "было принято из гуманитарных соображений". По словам Эбрарда, подавший в отставку президент Боливии уже звонил ему и принял это предложение.

Напомним, 10 ноября на фоне акций протеста и беспорядков Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.

Массовые акции в Боливии началисьпосле президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время подсчета голосов, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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Источник: korrespondent.net